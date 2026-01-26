Путин посрещна в Санкт Петербург владетеля на Малайзия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Русия Владимир Путин посрещна днес в Ермитажа в Санкт Петербург върховния управник на Малайзия, султан Ибрахим, пристигнал в Русия на частно посещение, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Очаква се след кратката обиколка на музея двамата да говорят на четири очи.

„Естествено, ще има кратка екскурзия и директорът на музея Михаил Пьотровски ще играе ролята на гид. Знаете, че самият Путин знае много и обича да разказва на своите гости“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Разбира се, което е най-важното, ще има разговор на четири очи“, допълни той.

Султанът беше на официално посещение в Русия през август миналата година. Тогава Путин прие малайзийския управник в Кремъл.