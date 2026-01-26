ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори в...

Киев получи 130 генератора от Полша

1848
Генераторите от Полша Снимка: Ройтерс

Киев получи 130 генератора с различна мощност от Полша, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в Teлеграм, информира Укринформ, цитирана от БТА.

В контекста на енергийната криза в Украйна, по-специално в столицата, пратката ще позволи на града да укрепи устойчивостта на критични съоръжения и социални институции, подчерта Кличко.

Генераторите са финансирани от полски доброволци. Само за 10 дни 60 000 поляци са дарили 80 милиона злоти (почти 2 милиона евро).

Общата мощност на предоставеното оборудване е 2376 kВт

Днес пристигна първата партида генератори, закупени с благотворителни дарения. Кличко отбеляза, че следващата пратка се очаква скоро, а друга доставка от 90 генератора от Варшава вече е на път.

Кметът също така подчерта, че благодарение на Полша украинците са получили значителна хуманитарна помощ, включително енергийно оборудване, медицински консумативи, храна и други основни ресурси.

Както вече съобщи Укринформ, Европейският съюз ще достави 447 генератора в Украйна в рамките на седмицата за нуждите на критичната инфраструктура на Киев и регионите на фронтовата линия.

