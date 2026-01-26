Силните снеговалежи в Япония взеха най-малко 16 жертви (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 16 души са станали жертва на силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите има мъж, паднал от покрив по време на разчистване на сняг, както и мъж, на който му е прилошало, докато е ринел сняг. Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата (11) и в Акита (4) . Още един случай е регистриран в Ямагата, пише БТА.

Освен това около 120 души са пострадали в трите горепосочени префектури в северната част на остров Хоншу.

По-рано хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ на град Сапоро в северния остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж.

Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.