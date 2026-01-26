Силните снеговалежи в Япония взеха най-малко 16 жертви (Видео)

Най-малко 16 души са станали жертва на силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти.
Сред загиналите има мъж, паднал от покрив по време на разчистване на сняг, както и мъж, на който му е прилошало, докато е ринел сняг. Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата (11) и в Акита (4) . Още един случай е регистриран в Ямагата, пише БТА.
Освен това около 120 души са пострадали в трите горепосочени префектури в северната част на остров Хоншу.
По-рано хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ на град Сапоро в северния остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж.
Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.
❄️ RECORD SNOWFALL: Japan’s city of Sapporo received 54 cm (21 inches) of snow in just 24 hours — a January record.— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) January 26, 2026
