Милиардер дари 10 000 долара на семейството на мъж, застрелян от имиграционните власти в САЩ

Американският милиардер Бил Акман дари 10 000 долара за благотворителна кампания в подкрепа на семейството на Алекс Прети, който в края на миналата седмица бе застрелян от служители на имиграционните власти в Минеаполис, предаде в. "Уолстрийт джърнъл" като се позова на говорител на Акман.

Сайтът за набиране на дарения "ГоуФъндМи" (GoFundMe) до понеделник е събрал над 1 000 000 долара в подкрепа на близките на Прети, като тази сума включва и дарението на Акман, добавя Ройтерс.

Прети е вторият американец, който бе застрелян от служители на федералната имиграционна полиция, откакто президентът Доналд Тръмп предприе акция за депортирането на лица, които пребивават незаконно в САЩ. За целта бяха мобилизирани хиляди въоръжени служители на реда, пише БТА.

Тръмп заяви в публикувано в неделя интервю за "Уолстрийт Джърнъл", че неговото правителство "преглежда всичко и ще вземе решение" във връзка с убийството на Прети.

Акман по-рано дари 10 000 долара чрез "ГоуФъндМи" за кампания в подкрепа на Джонатан Рос – служител на Бюрото за имиграционен и митнически контрол, който застреля Рене Гуд – първата жертва на стрелба в Минеаполис.

Милиардерът заяви, че искал била да подкрепи семейството на Гуд, "но кампанията вече беше приключила, тъй като беше събрала заложените като цел 1,5 млн. долара". "Аз просто продължих дългогодишния си ангажимент да помагам на обвинените в престъпления да си осигурят защита", обясни Акман.