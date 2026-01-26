Българи в Гърция ще бъдат консултирани за кандидатстване за осигурителни обезщетения

Българи в Гърция ще бъдат консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и гръцкото законодателство при наличие на осигурителни периоди в Гърция и в България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към Посолството на България в Атина организира информационен ден за българската общност в Гърция на 8 февруари. На събитието ще присъстват и представители на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.

Сънародниците ни ще получат и информация за практическите стъпки за потвърждаване на осигурителен стаж за безработица, пенсия и за здравноосигурителните си права при завръщане в България.

По време на консултациите гражданите ще могат да задават въпроси, свързани с процедурите за потвърждаване на осигурителни периоди за различните видове социално-осигурителни обезщетения – пенсии, безработица, болест и майчинство и др., при преместване от една държава в друга. Ще бъде предоставена и информация относно спецификите на социално-осигурителната система на Гърция.

Информационният ден ще започне в 10:00 ч. в сградата на Посолството на България в Атина. Желаещите да се включат в информационния ден е необходимо да се запишат предварително за участие на e-mail [email protected].

През ноември 2025 г. информационни дни по трудови и социални права бяха организирани за българската общност в Кипър.