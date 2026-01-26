Израел: Открити са останките на последния заложник в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че е открила тялото на последния останал заложник в Газа.

Това е старши сержант Ран Гвили, чието тяло се издирваше от началото на примирието с Хамас през октомври.

"Хамас" трябваше да върне всички заложници, живи и мъртви, в рамките на 72 часа от влизането в сила на примирието. Бяха предадени 20 живи израелски заложници и телата на 27 мъртви израелски и чуждестранни заложници, но през последните няколко седмици "Хамас" заяви, че все още не е успял да открие Гвили, съобщи Би Би Си.

В неделя Израел заяви, че ще отвори отново ключовия граничен пункт на Газа с Египет, след като операцията по намирането и връщането на Гвили приключи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече откриването на останките на Гвили „изключително постижение".

„Обещахме – и аз обещах – да върнем всички. Върнахме ги всички, до последния пленник", каза той.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем заяви, че откриването на тялото „потвърждава ангажимента на "Хамас" към всички изисквания на споразумението за прекратяване на огъня".

Връщането на Гвили отваря пътя за Израел и "Хамас" да преминат към втората фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Втора фаза предвижда възстановяването и пълната демилитаризация на Газа, включително разоръжаването на "Хамас" и други палестински групи.

В изявление израелските въоръжени сили заявиха: „Според информацията и разузнавателните данни, с които разполагаме, сержант майор Ран Гвили, боец от командосите Ямам, на 24 години към момента на смъртта си, е загинал в битка на 7 октомври 2023 г. сутринта, а тялото му е било отвлечено в ивицата Газа.

Израелските въоръжени сили споделят скръбта на семейството. Израелските сили за отбрана ще продължат да съпътстват семействата и върнатите заложници и да действат за укрепване на сигурността на гражданите на Израел.

С това всички заложници от района на ивицата Газа са върнати."

Около 251 заложници бяха отвлечени при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души. Повечето от заложниците бяха освободени живи в течение на следващите две години в замяна на 250 палестински затворници и 1718 задържани от Газа.

Военната кампания на Израел в Газа, започнала в отговор на атаката, е отнела живота на 71 660 палестинци, според данни на министерството на здравеопазването, ръководено от "Хамас".