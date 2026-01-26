Тръмп изпраща в Минесота своя специален представител по контрола на имиграцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по-късно днес ще изпрати в щата Минесота своя специален представител по контрола на имиграцията Том Хоман, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хоман ще пристигне в щата на фона на общественото напрежение след втория смъртен случай в Минеаполис, при който американски гражданин беше застрелян от имиграционни агенти през уикенда.

"Том е строг, но справедлив и ще се отчита директно пред мен", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Хоман ще поеме управлението на операциите на федералната Имиграционната и митническа служба (ICE) в щата.

Тръмп заяви вчера пред в. "Уолстрийт джърнъл", че администрацията му проверява новия случай на стрелба и намекна, че в крайна сметка е възможно изтегляне на имиграционните служители от района на Минеаполис.

"В даден момент ще си тръгнем. Ние свършихме работата си, те свършиха феноменална работа", каза президентът, без да посочи конкретни срокове.

Американски имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети в събота. Министерството на вътрешната сигурност определи случая като нападение срещу длъжностно лице. Видеозаписи на очевидци, проверени от Ройтерс, обаче показват, че Прети е държал телефон, а не оръжие, докато се е опитвал да помогне на други протестиращи, повалени на земята от агенти.

На 7 януари федерален имиграционен агент застреля американската гражданка Рене Гуд, също на 37 години, след като се приближи до паркирания ѝ автомобил. Представители на администрацията заявиха, че тя се е опитала да блъсне агента с колата си, докато свидетели твърдят, че според видеозаписи тя се опитвала да се отдалечи с колата си от агента, преди да бъде застреляна.