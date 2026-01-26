ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори в...

Бивш френски сенатор се изправя пред съда, обвинен е, че е упоил депутатка, за да я изнасили

2048
Бившият френски сенатор Жоел Герио днес се изправя пред съда по обвинение, че е че е упоил депутатка, без нейно знание, с намерението да я подложи на сексуално насилие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шейсет и осем годишният политик подаде оставка през октомври 2025 г., след като бе обвинен, че е дал на депутатката Сандрин Жосо "вещество, способно да повлияе на преценката ѝ или контрола ѝ върху действията, с цел извършване на изнасилване или сексуално посегателство".

Герио, който бе член на партия "Хоризонти", е обвинен и в притежание и употреба на екстази. Той отрича всички повдигнати му обвинения.

Жосо е разказала пред следователи, че се е почувствала зле, след като е отпила няколко глътки от чаша шампанско, предложена ѝ от Герио в апартамента му, където той е организирал празненство по повод изборна победа. Жосо е усетила, че шампанското  има странен вкус. Тя е успяла да напусне жилището, като по думите ѝ в противен случай Герио със сигурност щял да я нападне.

По-късно токсикологичен тест е установил следи от екстази в кръвта на Жосо, а в апартамента на Герио било открито екстази.

Ако бъде признат за виновен, политикът може да получи присъда до пет години затвор и глоба до 75 000 евро.

Партията "Хоризонти", чийто член е бившият сенатор, е част от управляващата коалиция на президента Еманюел Макрон. Говорители на политическата формация заявиха пред френски медии, че Герио е бил отстранен незабавно от партийните редици след повдигането на обвиненията срещу него през ноември 2023 г. 

