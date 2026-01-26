ОАЕ забрани да бъде използвано въздушното им пространство срещу Иран

Обединените арабски емирства заявиха, че няма да позволят въздушното им пространство, територията или териториалните им води да бъдат използвани за враждебни военни действия срещу Иран, предаде Ройтерс. В същото време външното министерство на ОАЕ потвърди ангажимента на страната към спазването на неутралитет и към регионалната стабилност, съобщи БТА.

Изявлението идва на фона на продължаващата несигурност във връзка с възможни военни действия срещу Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че "армада" от бойни кораби се насочва към страната, като добави, че се надява тя да не бъде използвана. Тръмп отправи предупреждения към Техеран във връзка с убийства на протестиращи и евентуално подновяване на иранската ядрена програма.

В Иран избухнаха масови протести, които според правозащитни организации са довели до смъртта на хиляди хора, включително случайни минувачи.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи, че трета група ирански граждани, депортирани от САЩ, се е завърнала в страната. По данни на агенцията 14 души са пристигнали днес на международното летище "Имам Хомейни" в Техеран, минавайки през Кайро и Кувейт. Останалите се очаква да се върнат през следващите седмици, като общият брой на групата не беше уточнен.

През септември американски представители съобщиха, че са идентифицирани около 400 иранци за депортиране. Първият полет превози 120 души през Доха, а втора група от 55 души се върна в Иран през декември. Тогава иранското външно министерство обвини САЩ, че депортациите се извършват по "политически причини" в рамките на антимигрантска политика.