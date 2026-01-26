Марк Рюте: САЩ имат нужда от НАТО

САЩ имат нужда от НАТО, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи. Той отговори на множество въпроси на евродепутати, сред които един от основните бе за бъдещето на Гренландия.

Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай.

Рюте уточни, че едновременно с това продължават разговорите между външните министри на Дания и Гренландия, и държавния секретар и САЩ Марко Рубио, като в първия се включи и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В тези разговори няма да се намесвам, каза Рюте.

Президентът Доналд Тръмп трябва да бъде защитен - мисля, че е прав по въпроса за проблемите със съвместната отбрана и с Гренландия, добави той. По неговите думи без Тръмп страните от пакта нямаше да повишат до два процента от БВП разходите си за отбрана до края на миналата година и нямаше да се договорят за повишение до пет на сто в близките години.

Рюте отхвърли възможността за намеса на НАТО в Иран. Той посочи, че пътят на Украйна към алианса е необратим, но в краткосрочен план не се наблюдава необходимата единодушна подкрепа сред съюзниците. Генералният секретар отбеляза, че броят на прехванатите руски ракети и дронове над Украйна намалява заради липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана и призова евродепутатите да окажат натиск над своите правителства, защото в Европа има достатъчно такава техника и тя трябва да бъде предадена на Киев. Всеки ден за украинците това е въпрос на живот и смърт, обобщи Рюте.