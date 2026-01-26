Испания изгони посланика на Никарагуа, след като техният посланик беше експулсиран от Манагуа

Испания е разпоредила експулсирането на посланика на Никарагуа и на друг никарагуански дипломат, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на испанското външно министерство. Ройтерс отбелязва, че това става ден след като Никарагуа експулсира испанския посланик и неговия заместник от Манагуа, съобщи БТА.

От години отношенията между двете страни са обтегнати поради повтарящите се критики от страна на Мадрид към репресиите на никарагуанския президент Даниел Ортега срещу опозиционни фигури, гражданското общество и независимите медии, както и заради подкрепата на Мадрид за санкциите на Европейския съюз, свързани с правата на човека и отстъплението от демокрацията.

Министерството на външните работи в Мадрид заяви, че мярката е строго реципрочна и определи решението на Манагуа да експулсира испанските дипломати като несправедливо. "Испания ще продължи да работи за поддържането на възможно най-добри отношения с братския народ на Никарагуа", се казва в изявлението.

Спорът следва по-ранни дипломатически търкания, включително отзоваването на испанския посланик в Никарагуа за консултации през 2021 г. По-късно отношенията им бяха възстановени с назначаването на нови посланици през 2023 г.

Испанският посланик в Манагуа Серхио Фаре е бил назначен на поста едва през декември 2025 г., става ясно от никарагуанския Държавен вестник. Правителството на Никарагуа все още не е дало официално обяснение за експулсирането.