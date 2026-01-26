Временната президентка на Венецуела: Стига вече със заповедите на Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че е „уморена" от заповедите на Вашингтон, докато работи за обединението на страната след залавянето на бившия й лидер Николас Мадуро от САЩ.

Родригес се движи по тънък лед, откакто получи подкрепата на САЩ да ръководи страната временно, като се опитва да балансира между запазването на лоялните към Мадуро в страната и угаждането на Белия дом.

Сега, почти месец след като пое новата си роля, Родригес отблъсна САЩ на фона на продължаващия натиск, включително поредица от искания към Венецуела да възобнови производството на петрол.

„Стига вече с заповедите на Вашингтон над политиците във Венецуела", каза тя пред група нефтени работници в град Пуерто Ла Крус, по време на събитие, излъчено от държавния канал Venezolana de Televisión.

„Нека венецуелската политика реши нашите различия и вътрешни конфликти. Тази република е платила много висока цена, за да се изправи пред последствията от фашизма и екстремизма в нашата страна."

Белият дом поддържа постоянен натиск върху Венецуела, откакто Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха арестувани при акция в началото на януари и отведени в САЩ, където бившият лидер е обвинен, пише Си Ен Ен.

Родригес, бивш заместник на Мадуро, настояваше през последните седмици, че САЩ не управляват Венецуела, но също така не търси конфронтация с Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „ще управляват" Венецуела веднага след залавянето на Мадуро, но по-късно подкрепи Родригес като временен лидер на страната. По-рано този месец Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с временно изпълняващата длъжността лидер на Венецуела и я похвали като „страхотен човек". „Мисля, че се разбираме много добре с Венецуела", добави той.