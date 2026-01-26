Ватиканът забрани на представител на германската крайнодясна партия да участва в църковен съвет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителят на германската крайнодясна партия Алтернатива за Германия (АзГ) Кристоф Шауферт няма да може да участва в административния съвет на католическата енория "Света Мария" в Нойкирхен, предаде ДПА.

Шауферт беше освободен от съвета през април 2024 г., след като бе определен като "лице на партия, която представя нагласи, противоречащи на християнските възгледи за човечеството". Тогава германските епископи посочиха в мотивите си, че християнството е несъвместимо с национализма, основан на расата.

Днес официални лица във Ватикана отхвърлиха жалбата му срещу решението, заявявайки, че обжалването няма правна и фактическа основа, съобщи БТА.

Шауферт е член на АзГ от 2016 г. и заема висока позиция в групата на партията в регионалния парламент в провинция Саар.

Той определи забраната като "неприемлива" и заяви, че мярката е наложена единствено заради принадлежността му към Алтернатива за Германия.

След днешното решение от Ватикана германският политик заяви пред ДПА, че се оттегля от католическата църква.