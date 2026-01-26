Пекин отстрани последния си генерал с боен опит - издал ядрени тайни на ЦРУ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чжан Юся беше най-довереният съюзник на президента Си Дзинпин

Най-високопоставеният генерал на Китай е обвинен, че е издал на САЩ важни данни за ядрената военна програма на Пекин. Ген. Чжан Юся става поредният висш служител на страната, попаднал под антикорупционната чистка на президента Си Дзинпин.

Военният бе смятан за най-доверения съюзник на китайския лидер. До събота той бе зам.-шеф на Централната военна комисия (ЦВК) - командния орган на Народната освободителна армия. Ведомството се ръководи от Си Дзинпин, но де факто властта във войската се упражняваше от Юся. Той е последният висш офицер на Китай с реален боен опит.

ЦВК не съобщи точните обвинения срещу 75-годишния военен. Назовани бяха нарушения на военната дисциплина и корупция в особено големи мащаби.

Източници твърдят пред “Уолстрийт джърнъл”, че Юся е предавал ядрените тайни на Китай на хора от американското ЦРУ. Както и че генералът се е възползвал от огромната си власт, за да назначава неправомерно хора на високи позиции в Комунистическата партия.

Китайските държавни медии обвиниха Чжан в заплашване на абсолютната власт на партията, както и в подкопаване на системата на крайна отговорност при военните решения, която лежи върху президента Си.

Чжан произхожда от род на комунистически герои. Семействата на президента и генерала са близки още от времето на гражданската война. С отстраняването му Си Дзинпин практически получава абсолютната власт над армията, пише “Дейли мейл”.