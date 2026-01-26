Студове до -27°C сковаха САЩ - 900 хил. осъмнаха без ток, десетки загинаха (Обзор)

За последните дни близо 15 хил. полета са били отменени

Над 900 хил. души без ток, близо 15 хил. отменени полета и поне 18 жертви - това са част от последиците от силната снежна буря, която вече няколко дни сковава САЩ.

“Това беше много тежка буря за нас”, коментираха в понеделник пред Си Би Ес служители от Министерството на транспорта на Масачузетс, които отговарят за поддръжката на магистралите в североизточния щат. Те обясниха, че се опитват да наваксат, но “все още има твърде много снежна покривка по пътищата”.

Масачузетс и близките щати се оказаха най-силно засегнати от снежната буря. В Бостън например бяха измерени близо 50 см сняг по улиците, а в щата Пенсилвания метеоролози съобщиха за

снежна покривка от почти метър

Ню Йорк и Вашингтон също побеляха, като снегът там достигна около половин метър.

Най-мразовито обаче беше времето в Средния запад. В Чикаго - град, известен с изключително студените си зими, бяха измерени -14°C в ранните часове на понеделник, а рекордьор за най-ниски температури се оказа Минеаполис - там метеоролози отчетоха сковаващите -27°C.

Много училища и пътища в цялата страна бяха затворени, тъй като “животозастрашаващите условия” вследствие на бурята се простират чак до Тексас. Именно в южните щати обстановката се оказа най-тежка от гледна точка на засегнати услуги. Местните власти съобщиха, че близо 900 хил. души са се събудили без ток, като най-много са в Тенеси, Мисисипи, Луизиана и Тексас.

Сред загиналите е 16-годишно момиче, починало при инцидент в Тексас. Жертвата и нейна приятелка били теглени с шейна от кола, управлявана от тийнейджър. Шейната се ударила в бордюр и след това в дърво. За подобен трагичен случай съобщиха и в Арканзас.

В Пенсилвания трима души са загинали, докато почиствали сняг. Жертвите са на възраст между 60 и 84 г., като властите призоваха хората “да бъдат внимателни, особено тези със сърдечни заболявания или други медицински проблеми”.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че досега петима души са станали жертва на студа в града. Губернаторката на щата Кати Хочул предупреди нюйоркчани да останат по домовете си.

В Масачузетс жена е загинала, след като е била блъсната от снегорин на паркинг. Освен за инциденти се съобщава и за починали от хипотермия. В района на град Остин например жена е била

намерена мъртва под снега до изоставена бензиностанция.

Наред с обилния снеговалеж в много щати силните ветрове блокираха работата на редица летища. Според FlightAware само в неделя са били отменени 11 хил. полета в цялата страна, а в понеделник още близо 4000. Най-потърпевши са летищата в Бостън и Ню Йорк.

Според експерти причина за суровата зимна буря е т.нар. полярен вихър - пръстен от силни западни ветрове, които се образуват над Арктика всяка зима. Когато са силни, те остават на мястото си, но когато отслабнат, вихърът се завърта на юг и студеният въздух се спуска към САЩ.