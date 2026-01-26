Румънското правителство ще похарчи близо 9,6 милиарда евро за отбрана

Румънското правителството представи програмите, които ще бъдат финансирани чрез инструмента на Европейския съюз за отбрана SAFE („Мерки за сигурността за Европа“).

Приблизително 9,6 милиарда евро ще бъдат насочени към военни поръчки, други над 4 милиарда евро ще са за завършването на магистралите към Украйна и Република Молдова, 2,8 милиарда евро ще бъдат отпуснати за Министерството на вътрешните работи и други институции в областта на националната безопасност и сигурност, съобщи началникът на канцеларията на премиера Михай Журка на пресконференция, излъчена на живо в интернет.

„Инструментът за отбрана SAFE ще даде възможност за съживяването на националната отбранителна индустрия. Чрез този механизъм компании с най-съвременни технологии и такива от националната отбранителна индустрия ще си сътрудничат и ще произвеждат съвместно“, каза на свой ред министърът на отбраната Раду Мируца.

Той информира, че има 21 проекта за военни поръчки – 10 от тях са съвместно с други държави, 11 са индивидуални покупки за армията.

Като съвместна поръчка заедно с Франция Мируца представи програмата за закупуване на системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ (625 милиона евро). Съвместно ще бъдат закупени и 12 хеликоптера H225, произведени във Франция, както и 12 радарни системи от същата страна.

Други съвместни поръчки за противовъздушни системи и системи за въздушно командване ще бъдат направени с Германия.

На 16 януари Европейската комисия одобри за Румъния 16,68 милиарда евро по линия на инструмента за отбрана SAFE („Мерки за сигурността за Европа“). Това е вторият по големина бюджет по програмата. Първите плащания ще бъдат извършени през март. До 2030 г. Румъния трябва да се възползва от тази възможност, като финализира обществената поръчка.

Инструментът SAFE е временен финансов механизъм на Европейския съюз с бюджет от 150 милиарда евро под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия.