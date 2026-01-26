Стотици сигнали за катастрофи в Германия заради силния снеговалеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен и обилен снеговалеж и проливен дъжд нарушиха днес движението в големи части на Германия, като в цялата страна бяха регистрирани стотици пътнотранспортни произшествия заради заледени пътища, предадоха ДПА и БТА.

Няколко души бяха ранени при пътни произшествия през нощта, а товарни автомобили заседнаха в снега и блокираха автомагистрали. Полицията съобщи за 97 пътнотранспортни произшествия в източната провинция Тюрингия в рамките на осем часа. Графикът на регионалните влакове и влаковете между провинциите е нарушен в цялата страна.

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени, а закъснения и отменени влакове затрудниха движението и в Югозападна Германия, както и по направлението между Хамбург и Хановер.

В Берлин трамваите бяха спрени заради заледени електропроводи, а на други места в столицата услугите на обществения транспорт бяха ограничени.

Снежният фронт достигна Югозападна Германия снощи, като в някои райони паднаха до 25 сантиметра сняг.

По-късно днес предупрежденията за поледици бяха отменени за североизточните провинции Мекленбург-Предна Померания и Бранденбург, както и предупрежденията за тежки метеорологични условия за части от Северна Бавария заради снеговалеж.

Близо до Вайнсберг, в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, 15 до 20 автомобила и товарни камиона заседнаха в снега през нощта на път, свързващ две автомагистрали.

В близост до Нюрнберг автомобил поднесе на заледен път и се удари в стълбите на църква. Спасителни екипи откараха 34-годишния шофьор в болница с леки наранявания.

Очаква се влошените метеорологични условия да продължат още известно време. Метеорологичната служба прогнозира нови снеговалежи в много части на Германия, които постепенно ще отслабнат.