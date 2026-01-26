Европейската комисия разследва "Екс" на Мъск заради голите снимки, генерирани от изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия започна разследване на социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск поради опасения, че неговият инструмент за изкуствен интелект "Грок" е бил използван за създаване на голи снимки на реални хора.

Европейското разследване следва подобно съобщение от януари от британския регулатор "Офком".

Ако се установи, че сайтът е нарушил правилата на ЕС съгласно Закона за цифровите услуги, Комисията може да наложи глоба на компанията в размер до 6% от нейния глобален годишен оборот.

В предишно изявление от акаунта на "Екс" за безопасност се посочва, че социалната медийна платформа е спряла "Грок" да променя цифрово изображения на хора, за да премахва дрехите им.

Регина Дохърти, член на Европейския парламент, представляваща Ирландия, заяви, че Комисията ще прецени дали „манипулирани сексуално експлицитни изображения" са били показвани на потребители в ЕС.

Активисти и жертви заявиха, че възможността за генериране на сексуално експлицитни изображения с помощта на инструмента „никога не е трябвало да се случва", а "Офком" заяви, че разследването ще продължи.

Регулаторният орган на ЕС заяви, че може да „наложи временни мерки", ако "Екс" откаже да приложи значими корекции.

Преди съобщението на Комисията, Илон Мъск публикува снимка в "Екс" в понеделник, с която сякаш се подиграва на новите ограничения, наложени на "Грок".

Собственикът на "Екс" вече е критикувал онези, които разглеждат функцията за редактиране на изображения на приложението - по-специално правителството на Обединеното кралство - наричайки я „всякакви извинения за цензура".

В неделя акаунтът "Грок" в "Екс" заяви, че инструментът е генерирал над 5,5 милиарда изображения само за 30 дни.

Други разследвания на чатбота на платформата са в ход в Австралия, Франция и Германия.

"Грок" беше временно забранен в Индонезия и Малайзия, въпреки че последната вече е отменила забраната.

Хена Виркунен, изпълнителен вицепрезидент по технологична суверенност, сигурност и демокрация в Комисията, нарече сексуалните дийпфейкове „насилствена, неприемлива форма на унижение".

Мярката идва месец след като ЕС наложи глоба от 120 млн. евро на "Екс" за сините значки за потвърждение, като заяви, че те „заблуждават потребителите", защото компанията не „проверява по смислен начин" кой стои зад акаунта.

В отговор американският държавен секретар Марко Рубио и Федералната комисия по комуникациите (FCC) обвиниха регулаторния орган на ЕС в атака и цензура срещу американски компании.

„Глобата на Европейската комисия не е просто атака срещу "Екс", а атака срещу всички американски технологични платформи и американския народ от страна на чужди правителства", заяви той.

Неговите коментари бяха препубликувани от Мъск, който добави „абсолютно".