Зеленски призова делегации от Украйна и Русия да се срещнат преди неделя

2960
Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Разговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат подновени в неделя, заяви президентът Володимир Зеленски, като призова съюзниците да не отслабват натиска върху Москва, предаде Ройтерс.

Зеленски каза във вечерното си изявление днес, че двете страни са обсъдили стъпки за прекратяване на войната и как това трябва да бъде наблюдавано по време на разговорите през миналия уикенд в Абу Даби. Той добави, че би било добре тези преговори да бъдат подновени дори преди неделя.

Зеленски подчерта, че Украйна винаги е била и винаги ще бъде на страната на мира. Той отбеляза, че Русия е единствената страна, заради която тази война все още продължава, добавя БТА.

"Необходим е натиск. Именно натискът и неговите последици - резултатът от санкциите, резултатът от блокирането на руските операции, всичко това работи за спиране на войната", добави той.

 

