Експертка от ООН: Иранските власти нахлуват в болници и задържат пациенти, участвали в протестите

Специалният докладчик на ООН за Иран Май Сато обяви днес, че има сигнали от Иран, че силите за сигурност са нахлували в болници и са задържали пациенти, за които смятат, че са участвали в антиправителствените протести в страната, предаде Ройтерс. Тя подчерта, че тези действия представляват сериозно нарушение на международното право.

В интервю за агенцията експертката на ООН заяви също, че е получила сигнали, че от семейства на убити демонстранти са били поискани суми в размер на 5000-7000 долара, за да получат телата на близките си.

Според базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" броят на убитите по време на антиправителствените протести в Иран е 5937, като само 214 от тях са служители на силите за сигурност. Властите в Техеран съобщиха за 3117 жертви. Май Сато посочи, че не може да направи независима проверка на данните за загиналите, но смята, че те далеч надхвърлят официалните цифри.

"Има много съобщения от болничен персонал, от различни провинции в Иран, че силите за сигурност са нахлули в болниците", каза тя. Медицински персонал в Иран, който разговаря с Ройтерс при условие за анонимност, потвърди някои от случаите, за които говори експертката от ООН, цитирана от БТА.

Според нея подобни действия от силите за сигурност възпират хората от това да потърсят медицинска помощ поради страх от задържане. По този начин, по думите ѝ, се увеличава рискът от смърт или влошаването на здравословното състояние.

Сато подчерта, че подобно поведение от страна на ирански власти представлява сериозно нарушение международното право, тъй като лекарите, болниците и пациентите трябва да бъдат защитени, за да се гарантира грижата за пострадалите, съгласно Женевските конвенции.

Май Сато посочи още, че невъоръжени протестиращи в 31 провинции на Иран са били простреляни в гърдите и главата. Тя акцентира, че това е безразборно използване на смъртоносна сила от силите за сигурност. Международното право позволява такава сила само като последна мярка и когато е приложена пропорционално. "В тези случаи това би означавало, че става въпрос за произволни убийства", каза тя.

Сато заяви, че опитите на властите в Иран да представят протестиращите като "терористи" или "бунтовници" са дълбоко проблематични и имат за цел да оправдаят бруталното потушаване на антиправителствените демонстрации.