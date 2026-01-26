Глобиха шофьорка за ползване на телефон, оказа се, че държала филия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германка беше глобена за превишена скорост и използване на мобилен телефон, но глобата й изненадващо падна в съда с интересен аргумент.

През лятото на 2025 г. мобилна камера заснема жената да се движи с превишена скорост край Рьодингхаузен. Там разрешената скорост е 70 км/ч, а тя шофирала с 87 км/ч. Шофьорката обаче разбира, че е глобена не само за превишената скорост, но и за ползване на телефон, докато шофира.

Тя получава фиш за 100 евро, отнета й е и една контролна точка. За това превишение извън населено място тя би трябвало да получи само глоба от 60 евро, казва адвокатът Том Лувен пред в. "Билд".

На снимката предметът в ръката на жената очевидно заприличал на смартфон на властите. Затова и те я глобяват по този член.

Жената обаче си наема адвокат и обжалва глобата, твърдейки, че в този момент е закусвала зад волана и предметът в ръката й бил филия от пълнозърнест хляб.

Така жената печели делото, като районният съд в Херфорд посочва, че използването на телефон не може да бъде доказано в случая.