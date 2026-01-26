Нетаняху: Израел изпълни моралната си мисия с връщането на последния заложник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелското правителство заяви днес, че е изпълнило „моралната си мисия“, след като обяви връщането и на последния израелски заложник от ивицата Газа, а армията се поздрави, че е спазила обещанието си „да не изостави никого“, предаде Франс прес.

„Израелското правителство изпълни моралната си и етична мисия да върне всички заложници – живи и мъртви“, каза премиерът Бенямин Нетаняху пред Кнесета (израелския парламент).

В свое изявление армията също приветства връщането на последния заложник Ран Гвили, който беше убит на 24-годишна възраст, докато защитаваше кибуца Алумим.

„Връщането на заложниците, включително на последния мъртъв заложник, беше постигнато след две години на интензивни боеве и въплъщава обещанието, дадено от ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) към гражданите на Държавата Израел – никога да не изоставя никого“, се допълва в изявлението.

Израелският президент Ицхак Херцог подчерта, че „за първи път от 2014 г. насам нито един израелски гражданин не е държан в Газа“. Сред върнатите заложници бяха и четирима, държани в ивицата Газа преди атаките на 7 октомври 2023 г., припомня БТА.

С връщането на последния заложник е изпълнено ключово условие за преминаването към втория етап на мирния план за ивицата Газа, който беше подписан през октомври с посредничеството на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп, който оказа натиск за приемането на мирния план, също изрази задоволство. „Страхотна работа!“, написа той в социалната си мрежа „Трут соушъл“ с главни букви.

„Повечето мислеха това за нещо невъзможно. Поздравления за страхотния ми екип от шампиони!!!“, добави той, оценявайки усилията на американските посредници.

Няколко израелски медии съобщиха, че израелските сили са прегледали телата на около 250 души в гробище в Газа през уикенда. Тялото на Гвили е разпознато по зъбите, отбеляза в. „Таймс ъф Израел“. След това са извършени допълнителни тестове за потвърждаване на самоличността му.

Веднага след като Израел предаде телата на 15 мъртви палестинци в замяна на върнатия заложник, условията за официално преминаване към втория етап на споразумението ще бъдат изпълнени.

Основните цели по време на втората фаза са разоръжаване на „Хамас“, установяване на технократско правителство и начало на възстановяването на ивицата Газа.