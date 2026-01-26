ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани по улиците в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Белият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е „трагедия“, предаде Ройтерс.

„Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици“, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от БТА. 

Президентът „не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците“, но настоява за „край на съпротивата и хаоса“ около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит.

 

