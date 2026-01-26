Лула да Силва и Тръмп обсъдиха Съвета за мир

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и двамата се споразумяха в скоро време Лула да посети Вашингтон, съобщи в изявление бразилското президентство, цитирано от Ройтерс.

В 50-минутния си разговор двамата лидери са обсъдили няколко теми, включително ситуацията във Венецуела, предложения от Тръмп Съвет за мир и борбата с организираната престъпност.

Във връзка с Венецуела бразилският президент изтъкна значението на запазването на мира и стабилността в региона, се казва в изявление на президентството.

Лула разкритикува залавянето от САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро, който по-рано този месец беше свален от власт и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик. Лула определи тези действия като преминаване на "недопустима граница". Той е подчертал днес пред Тръмп необходимостта да се работи за благосъстоянието на венецуелския народ, информира БТА.

В разговора Лула е предложил работата на Съвета за мир да се ограничи със ситуацията в Газа на фона на безпокойство сред световните сили, че инициираният от Тръмп Съвет може да придобие по-широки функции и да се превърне в орган, съперничещ на ООН.

Бразилският държавен глава призова също в Съвета да има и палестинско представителство, се посочва в изявлението на президентството.

Миналата седмица Лула заяви, че Тръмп се опитва да създаде "нова ООН" и да бъде негов единствен собственик, но американският президент каза, че Съветът за мир ще работи редом с ООН.

В изявлението на бразилското президентство не се съобщава дали Лула е приел поканата на Тръмп да бъде част от инициативата.