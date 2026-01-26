ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова започва подбора за служебен премиер, при от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22167373 www.24chasa.bg

Лула да Силва и Тръмп обсъдиха Съвета за мир

2344
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и двамата се споразумяха в скоро време Лула да посети Вашингтон, съобщи в изявление бразилското президентство, цитирано от Ройтерс.

В 50-минутния си разговор двамата лидери са обсъдили няколко теми, включително ситуацията във Венецуела, предложения от Тръмп Съвет за мир и борбата с организираната престъпност.

Във връзка с Венецуела бразилският президент изтъкна значението на запазването на мира и стабилността в региона, се казва в изявление на президентството.

Лула разкритикува залавянето от САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро, който по-рано този месец беше свален от власт и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик. Лула определи тези действия като преминаване на "недопустима граница". Той е подчертал днес пред Тръмп необходимостта да се работи за благосъстоянието на венецуелския народ, информира БТА.  

В разговора Лула е предложил работата на Съвета за мир да се ограничи със ситуацията в Газа на фона на безпокойство сред световните сили, че инициираният от Тръмп Съвет може да придобие по-широки функции и да се превърне в орган, съперничещ на ООН.

Бразилският държавен глава призова също в Съвета да има и палестинско представителство, се посочва в изявлението на президентството.

Миналата седмица Лула заяви, че Тръмп се опитва да създаде "нова ООН" и да бъде негов единствен собственик, но американският президент каза, че Съветът за мир ще работи редом с ООН.

В изявлението на бразилското президентство не се съобщава дали Лула е приел поканата на Тръмп да бъде част от инициативата.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)