Мерц: Равнището на насилието в САЩ е обезпокоително

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След смъртта на втори американец в Минеаполис, убит от служители на федералните имиграционни власти, германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че равнището на насилието в САЩ е обезпокоително, предаде Франс прес.

„Предполагам, че американските власти сега ще направят пълно разследване дали е било необходимо да се стреля, дали наистина е имало заплаха срещу федералните служители“, каза Мерц в отговор на въпрос по темата на пресконференция в Хамбург.

В препоръките за безопасност в САЩ, които бяха актуализирани днес, германското Министерство на външните работи препоръчва засилена предпазливост на пътуващите в САЩ., пише БТА.

„В Минеаполис и други градове, протестите понякога водят до сблъсъци с имиграционните служби и службите за сигурност“, отбелязва министерството.

Пътуващите се съветват да бъдат „бдителни“ и да стоят далече от „събирания на хора, които могат да прераснат в насилие“, се добавя в препоръките.