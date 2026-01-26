ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова започва подбора за служебен премиер, при от...

Един загина при украинска атака с дрон, двама са ранени при руски удар с ракети

Един човек загина при украинска атака с безпилотни летателни апарати в руската Белгородска област СНИМКА: Архив

Един човек загина при украинска атака с безпилотни летателни апарати в руската Белгородска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на губернаторът на областта Вячеслав Гладков. 

Гладков написа в "Телеграм", че дрон е ударил автомобил близо до границата, при което е загинал един мъж. На мястото са пристигнали екипи на спешните служби, съобщава БТА.  

По-рано днес руските сили предприеха атака с дронове и ракети срещу Харков, вторият по големина град в Украйна, като поразиха жилищни сгради, училище и детска градина, съобщи кметът на Харков Игор Терехов в "Телеграм", като добави, че най-малко двама души са ранени. 

Руски дронове са поразили жилищна сграда в Кривой Рог, съобщи ръководителят на военната администрация на града Олександър Вилкул.

Кривой Рог, разположен югоизточно от Харков, е родният град на украинския президент Володимир Зеленски,

Вилкул написа в "Телеграм", че ударите са предизвикали пожар, но не даде повече информация. 

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията чрез независим източник. Руските власти все още не са коментирали. 

 

