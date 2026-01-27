"Хизбула": Израелски удар в Южен Ливан уби ТВ водещ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанското шиитско движение "Хизбула" обяви, че израелски удар в Южен Ливан е убил водещия в близката до групировката телевизия "Ал Манар" Али Нур ад Дин, съобщи Ройтерс.

"Хизбула" посочи, че убийството е олицетворение на "опасността от разширяването на действията на Израел (в Ливан), които вече засягат медийната общност".

Израелската армия каза, че Ад Дин е бил боец на "Хизбула", който напоследък е работил по възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на Ливан, информира БТА.

Израел и "Хизбула" се споразумяха с посредничеството на САЩ за прекратяване на огъня помежду си през 2024 г. Оттогава двете страни си отправят обвинения в нарушаване на примирието, посочва Ройтерс.