9 палестински затворници, освободени от Израел, се завърнаха в Газа

Ивицата Газа. Снимка Архив

Девет палестински затворници, освободени от Израел, се завърнаха в ивицата Газа тази вечер, съобщи Франс прес, позовавайки се на управата на болницата "Мъчениците от Ал Акса" в град Дейр ал Балах, в централната част на анклава.

Това стана, след като израелските власти обявиха, че са си върнали останките на последния израелски заложник, държан в крайбрежната територия от радикалната палестинска групировка "Хамас", уточни агенцията, цитирана от БТА.

"Девет палестински затворници от Газа наскоро пристигнаха в болницата с екипи на Червения кръст, след като бяха освободени от окупатора (Израел - бел. ред.)", се казва в изявление на болницата "Мъчениците от Ал Акса". Лечебното заведение не дава допълнителни подробности, отбелязва АФП.

"Израелското правителство изпълни моралната си и етична мисия да върне всички заложници – живи и мъртви", каза от друга страна по-рано днес министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху пред Кнесета (израелския парламент).

