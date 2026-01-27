Долната камара на парламента във Франция забрани социалните мрежи за деца под 15 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Долната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри след полунощ днес пълния текст на проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Депутатите първо приеха след 116 гласа "за" и 23 "против" текста на изменение, което постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни" под петнадесетгодишна възраст, уточнява АФП.

След това пълният текст на проектозакона бе одобрен със 130 на 21 гласа. Проектозаконът сега ще бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция - Сената.

Ако той бъде окончателно приет, Франция ще бъде първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социални медии, посочва АФП, цитирана от БТА.

Одобряването на законодателството идва в момент, когато Франция е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите, обръща внимание Ройтерс.

Искането за узаконяване на забраната е на правителството на президента Еманюел Макрон. Държавният глава приветства днешното гласуване в Националното събрание като "важна стъпка" в публикация в социалната мрежа "Екс".