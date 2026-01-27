ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се среща с лидера на Сирия на 28 януари в Москва

2120
Владимир Путин Снимка: Архив

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Москва в сряда, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на сирийската проправителствена телевизия "Сирия ТВ".

Двамата се срещнаха в Кремъл на 15 декември миналата година. Тогава Путин заяви, че Москва и Дамаск винаги са се ръководили в отношенията си от интересите на сирийския народ.

"В Русия никога не е имало каквото и да било отношение към Сирия, което да е свързано с нашата политическа конюнктура или с някакви особени интереси. През всичките тези десетилетия винаги сме се ръководили от едно – интересите на сирийския народ", посочи тогава руският президент, цитиран от БТА.

Владимир Путин Снимка: Архив

