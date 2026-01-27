ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете "Витоша" и "Врана"...

Орбан обвини Зеленски, че се меси в парламентарните избори в Унгария

Снимка: Екс/EUROPA

Външния министър вика украинския посланик в Будапеща и го предупреждава

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви във видео в социалната мрежа "Фейсбук", че е разпоредил на министъра на външните работи Петер Сиярто да извика украинския посланик в Унгария, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан посочи, че украинските политически лидери, включително президентът Володимир Зеленски, са изпратили миналата седмица изключително агресивни и заплашителни послания срещу Унгария и неговото правителство.

"Нашите служби за национална сигурност направиха оценка на последните украински нападки и стигнаха до заключението, че те са част от съгласувана поредица от действия, целящи намеса в изборите в Унгария", заяви премиерът. Той подчерта, че Унгария няма да позволи на никого да застраши суверенитета или целостта на изборния процес.

"По тази причина инструктирах външния министър Петер Сиярто да извика украинския посланик. Суверенитетът и интересите на Унгария ще бъдат защитени", отбеляза Орбан.

На 13 януари президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на произвеждане на парламентарните избори в страната.

Снимка: Екс/EUROPA

