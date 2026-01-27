Губернаторът на Калифорния обвини "Тик Ток", че цензурира критики към Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм обвини администраторите на социалната платформа "Тик Ток", че цензурират съдържание, в което има критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

От канцеларията на Нюсъм обявиха, че той е разпоредил разследване на практиките за модериране на съдържание от страна на социалната медия, за да се определи дали те нарушават щатските закони.

"Гавин Нюсъм започва ревизия на това поведение и призовава щатските правосъдни власти да установят дали то нарушава законите на Калифорния", съобщиха от канцеларията на губернатора в социалната платформа "Екс".

Демократът Нюсъм и републиканецът Тръмп отдавна си разменят критики, допълва Ройтерс, цитирана от БТА.