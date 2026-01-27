ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22167858 www.24chasa.bg

Губернаторът на Калифорния обвини "Тик Ток", че цензурира критики към Тръмп

2036
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм обвини администраторите на социалната платформа "Тик Ток", че цензурират съдържание, в което има критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

От канцеларията на Нюсъм обявиха, че той е разпоредил разследване на практиките за модериране на съдържание от страна на социалната медия, за да се определи дали те нарушават щатските закони.

"Гавин Нюсъм започва ревизия на това поведение и призовава щатските правосъдни власти да установят дали то нарушава законите на Калифорния", съобщиха от канцеларията на губернатора в социалната платформа "Екс".

Демократът Нюсъм и републиканецът Тръмп отдавна си разменят критики, допълва Ройтерс, цитирана от БТА.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)