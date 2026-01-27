ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Япония подава оставка, ако управляващите нямат мнозинство на изборите

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи обяви, че ще подаде оставка, ако управляващата коалиция на нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) и Партията на японското възстановяване (ПЯВ) не спечели мнозинство в долната камара на парламента (Сюгиина) на предсрочните избори на 8 февруари, съобщи японската новинарска агенция Киодо.

Официалната предизборна кампания за този вот започна в Япония днес.

"Искам да заслужа доверието на избирателите. Ако ЛДП и ПЯВ не си осигурят мнозинство, ще подам оставка от поста на премиер", каза Такаичи на предизборен митинг в столицата Токио.

Очаква се за депутатските мандати в долната камара на парламента, които са 465, да се кандидатират над 1270 души, отбелязва Киодо. Това са първите избори, откакто Такаичи бе избрана за първата жена премиер на Япония на 21 октомври миналата година, пише БТА.

Впоследствие ЛДП сложи край на продължилото 26 години коалиционно партньорство с партия "Комейто" и се съюзи с ПЯВ.

