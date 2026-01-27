Купуването на имоти от българи пали спор в гръцкия парламент - било риск за сигурността

Изкупуването на недвижими имоти от български граждани в Северна Гърция, основно в районите на Александруполис и Кавала, стана повод за остри дебати в гръцкия парламент. Националистическата партия „Гръцко решение" определи продажбата на имоти на чужденци в граничните райони като риск за националната сигурност, като аргументира позицията си с близостта им до България и Турция. От партията използваха и квалификации като „колонизация" на областта Еврос от български граждани, съобщава "Сега".

От парламентарната трибуна лидерът на „Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти, придобити чрез наследства, на български граждани. По думите му това представлява „антинационално поведение". В хода на дебата депутати посочиха, че в региона има случаи и на продажба на имоти на турски компании.

Гръцкото издание „Катимерини" наскоро определи като „българска Ривиера" районите около Кавала и Александруполис заради засиления интерес на български граждани към покупка на недвижими имоти в Северна Гърция.

След присъединяването на България към Европейския съюз и отпадането на граничните ограничения българите първоначално започнаха масово да посещават Беломорието като туристи, а впоследствие интересът се пренесе и към покупка на имоти. Търсенето обхваща широк спектър – от парцели за каравани до многоетажни вили. По данни на брокери и строителни компании, жилища ново строителство често се изкупуват от българи още в начален етап на изграждане.

Въпреки значителното поскъпване на имотите през последните години, интересът остава устойчив. Освен за лични ваканции, много от жилищата се купуват и с инвестиционна цел – за отдаване под наем на туристи. В района на Кавала цената на квадратен метър, която преди няколко години е била около 900 евро, вече надхвърля 2000 евро, сочат данни на местни брокери.

Местният бизнес отчита положителен ефект от нарасналия брой български собственици на имоти. Търговци и ресторантьори в региона посочват, че в заведенията около Кавала вече масово се предлагат менюта на български език.

По данни на Националната агенция за приходите броят на българите, придобили имот в Гърция, се е увеличил значително през последните пет години. През 2020 г. те са били 772, а през 2024 г. броят им е нараснал до 3228 души. Данни за 2025 г. все още не са публикувани.