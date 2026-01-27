ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22167904 www.24chasa.bg

Катар дава 434 млн. долара финансова помощ на Ливан, главно за армията

2360
Ливан СНИМКА: Pixabay

Катар ще предостави на Ливан финансова помощ в размер на около 434 милиона долара, като по-голямата част от нея ще бъде насочена към затруднения енергиен сектор на страната, информира Ройтерс, позовавайки се на изявление на Фонда за развитие на Катар.

Доха предоставя на ливанската армия безвъзмездни средства за гориво и заплати, отбелязва световната агенция.

Ливан се нуждае от чуждестранни средства, за да покрие огромните разходи по възстановяването след войната от 2024 г. между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", при която израелски въздушни удари нанесоха сериозни поражение в големи части от страната.

Още преди конфликта Ливан от години се бореше с остър недостиг на вносно гориво и лоша инфраструктура, съобщава БТА.

В изявление на Фонда за развитие на Катар се казва, че в подкрепа на енергийния сектор ще бъдат предоставени около 400 милиона долара, 10 процента от които се отпускат като безвъзмездна помощ. Финансовата подкрепа ще бъде насочена и към укрепване на капацитета на ливанската армия и към други важни сектори в Ливан.

Ливан СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)