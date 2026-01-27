Катар дава 434 млн. долара финансова помощ на Ливан, главно за армията

Катар ще предостави на Ливан финансова помощ в размер на около 434 милиона долара, като по-голямата част от нея ще бъде насочена към затруднения енергиен сектор на страната, информира Ройтерс, позовавайки се на изявление на Фонда за развитие на Катар.

Доха предоставя на ливанската армия безвъзмездни средства за гориво и заплати, отбелязва световната агенция.

Ливан се нуждае от чуждестранни средства, за да покрие огромните разходи по възстановяването след войната от 2024 г. между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", при която израелски въздушни удари нанесоха сериозни поражение в големи части от страната.

Още преди конфликта Ливан от години се бореше с остър недостиг на вносно гориво и лоша инфраструктура, съобщава БТА.

В изявление на Фонда за развитие на Катар се казва, че в подкрепа на енергийния сектор ще бъдат предоставени около 400 милиона долара, 10 процента от които се отпускат като безвъзмездна помощ. Финансовата подкрепа ще бъде насочена и към укрепване на капацитета на ливанската армия и към други важни сектори в Ливан.