Британският премиер Киър Стармър е на първо посещение в Китай от 8 г.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър лети днес за Китай за първото посещение там на британски премиер от 8 години насам, потвърди неговата канцелария, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА. Последната премиерска визита от страна на Обединеното кралство в Китай бе на Тереза Мей през 2018 г.

Тази седмица лидерът на Лейбъристката партия ще посети и Япония, уточниха от "Даунинг стрийт" 10.

Визитата ще бележи значим момент в усилията на Стармър да изгради мостове с Пекин след замразяването на китайско-британските отношения в последните години от управлението на предишното правителство - на консерватора Риши Сунак.

Посещението идва и след като правителството на Стармър одобри миналата седмица предизвикалите дискусии планове за строеж на огромното ново китайско посолство в Лондон. Страдата ще бъде най-голямата за дипломатическо представителство на Пекин в Европа.

В делегацията на британския министър-председател са включени водещи бизнесмени в контекста на желанието му да подобри търговските взаимоотношения със световната сила, съобщава БТА.