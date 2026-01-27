Тръмп заяви, че е имал "много положителен разговор" с кмета на Минеаполис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е имал "много положителен разговор" и с кмета на град Минеаполис Джейкъб Фрай, съобщи Ройтерс. По-рано държавният глава разговаря с губернатора на щата Минесота Тим Уолз, след което заяви, че "двамата са на една вълна".

И Фрай, и Уолз са членове на Демократическата партия, като разкритикуваха действията на антимииграционните федерални власти в щата. В събота в Минеаполис имаше втора смъртоносна стрелба от страна на служители ни правителствените органи на реда.

Американски имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети при сблъсъци с протестиращи. Трагедията се разигра на малко повече от километър и половина от мястото, където майката на три деца Рене Гуд, също на 37 г., бе убита на 7 януари, пак от служител на Федералната имиграционна и митническа служба. Смъртта й доведе до масови протести.

Републиканецът Тръмп заяви по повод разговора с Фрай в социалната си платформа "Трут соушъл", че "е постигнат значителен напредък" и че специалният му представител по контрола на имиграцията Том Хоман ще се срещне с кмета на Минеаполис днес.

Самият Фрай посочи, че в телефонния си разговор е поискал от президента да сложи край на насилието от страна на федералните сили, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА. По думите на кмета Тръмп се е съгласил, че настоящата ситуация не може да продължава. Фрай добави, че някои агенти на имиграционната служба ще напуснат града му.