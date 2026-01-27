Китайският президент Си Дзинпин се срещна с финландския премиер Орпо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Китай Си Дзинпин прие министър-председателя на Финландия Петери Орпо в Пекин, съобщи китайската новинарска агенция Синхуа.

Си заяви по време на срещата, че желае да разшири диапазона на взаимното доверие между двете държави, да засили общуването и да задълбочи сътрудничеството с Финландия, посочи Ройтерс.

"Надявам се, че Финландия ще играе конструктивна роля в популяризирането на здраво и стабилно развитие на отношенията между Китай и Европейския съюз. Китай е готов да работи с Финландия, за да защити решително международна система, в ядрото на която е ООН", обяви китайският лидер, цитиран от Синхуа и БТА.

Орпо пристигна в неделя в Китай на четиридневно посещение. Вчера той участва в шестата среща на Китайско-финландския комитет за иновативно бизнес сътрудничество и произнесе реч наред с китайския министър на търговията Ван Вънтао, информира Синхуа.

Представители на китайски и финландски компании имаха оживена дискусия на форума относно сътрудничеството в областта на иновациите, екологичните производства и дигитализацията, пояснява агенцията. Бяха подписани редица търговски споразумения.

След края на форума Орпо и Ван Вънтао имаха разговор с представители на финландския бизнес. Премиерът на Финландия заяви, че Китай е жизненоважен търговски партньор и експортен пазар за Финландия. Фирмите в скандинавската държава отдават голямо значение на огромния потенциал на китайския пазар, посочи той, цитиран от Синхуа.