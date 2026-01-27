Румънският премиер Илие Боложан отива на посещение в Германия, ще се срещне с Мерц

Румънският премиер Илие Боложан ще бъде днес и утре на официално посещение в Германия, по време на което ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц и други официални представители, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

В рамките на визитата са планирани също срещи с представители на Федералния парламент (Бундестага), Германската търговско-промишлена камара, Федерацията на индустриите, Централния съвет на евреите в Германия, както и с представители на румънски асоциации в Германия.

За днес са планирани срещи с председателя на Централния съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер, със заместник-председателя на парламента Андреа Линдхолц, с председателя на Фондация „Конрад Аденауер" Анегрет Крамп-Каренбауер, както и участие в работна закуска с председателя на Федерацията на индустриите Таня Гьонер.

Утре следобед Боложан, заедно с членове на румънската делегация, ще се срещне с федералния канцлер Фридрих Мерц. Разговорите между двамата официални представители ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

Румънският премиер също така ще поднесе венец пред Мемориала на убитите евреи в Европа и ще се срещна с Уве Ноймеркер, директор на Фондацията на Мемориала на убитите евреи в Европа.

В Берлин Боложан ще бъде придружен от вицепремиера и министър на отбраната Раду Мируца, депутата Овидиу Гант, началника на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, началника на канцеларията на премиера Михай Журка и други.