Тръмп: Иран иска сделка - голяма армада пристигна в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран е заинтересован от дипломатическо решение на напрежението със САЩ, след като самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток, съобщи ДПА.

Ситуацията с Иран е "в процес на промяна", защото САЩ изпратиха голям флот в региона, каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос".

"Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази до Венецуела", каза президентът републиканец, добавяйки, че дипломацията остава на масата за преговори.

"Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят", обяви той пред "Аксиос".

Централното командване на американската армия (CENTCOM) заяви вчера, че военна флотилия от самолетоносача "Линълн" и ескадрени миноносци е пристигнала в зоната му на отговорност, която обхваща Близкия изток и включва Иран.

Бойната група е разположена там, "за да насърчи регионалната сигурност и стабилност", съобщи командването, цитирано от ДПА и БТА.

Наскоро Тръмп отказа да изключи военна намеса на САЩ в Иран след насилственото потушаване на протестите в азиатската страна.