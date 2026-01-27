Колко близо е човечеството до края си? Часовникът на Страшния съд ще покаже днес

Часовникът на Страшния съд ще бъде актуализиран на 27 януари, като ще покаже дали човечеството се е доближило още повече до глобална катастрофа. Събитието ще бъде излъчвано на живо от Бюлетина на атомните учени (BAS) в 17:00 ч. българско време.

Именно този научен орган определя символичното време на часовника, който отброява колко близо е светът до самоунищожение. През миналата година стрелките му бяха поставени на рекордно опасната позиция – 89 секунди до полунощ.

Първоначално Часовникът на Страшния съд е създаден, за да отразява риска от ядрена война между САЩ и Съветския съюз. Днес обаче заплахите са по-многобройни и включват климатичните промени, развитието на изкуствения интелект и други предизвикателства, породени от човешката дейност, което прави символа по-актуален от всякога, съобщава Вести.бг.