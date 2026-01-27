Канадска компания откри обещаващи находища на злато и сребро в Босна

Канадската компания „Тера Балканика Рисорсис" (Terra Balcanica Resources) съобщи, че е открила находища с „обещаващи" количества злато и сребро в източната част на Босна и Херцеговина, които откриват перспективи за проучване и производство на ценни метали. Това се казва в съобщение на компанията, цитирано от ХИНА и БТА.

В находището Брежани в община Соколац сондажите са установили съдържание от 0,43 грама злато на тон руда на дълбочина от едва 12 метра под повърхността. Според „Тера Балканика Рисорсис" откритието разширява известните залежи на дълбочина от още 170 м и показва, че, районът има значителен потенциал. Проучванията са идентифицирали и високо съдържание на сребро, като резултатите показват съдържание от до 60 грама на тон на по-голяма дълбочина.

Много по-големи количества са открити в находището Чумавичи, където са установени 186 грама сребро на тон на дълбочина от 58 м, което потвърждава, че това находище също има голям потенциал за бъдещо проучване, пише в съобщението.

„Тера Балканика Рисорсис" извършва проучвания на няколко места в Източна Босна и Херцеговина от 2017 г., както и в Канада и Сърбия.

Добивът на ценни метали и особено на сребро в Босна датира още от Средните векове.

В неделя борсовата цена на златото достигна рекордно високо ниво от над 5000 долара за тройунция.