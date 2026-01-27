ЕС сключи търговско споразумение с Индия

ЕС и Индия приключиха преговорите за историческо, амбициозно и значимо от търговска гледна точка споразумение за свободна търговия — най-голямото сключвано някога между двете страни. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

То ще укрепи икономическите и политическите връзки между втората и четвъртата по големина икономика в света в момент на нарастващо геополитическо напрежение и глобални икономически предизвикателства. Споразумението подчертава съвместния ангажимент за икономическа отвореност и основана на правила търговия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес ЕС и Индия създават история, като задълбочават партньорството между най-големите демокрации в света. Създадохме зона за свободна търговия с 2 милиарда души, като и двете страни ще спечелят икономически. Изпратихме сигнал на света, че основаното на правила сътрудничество все още дава големи резултати. И най-важното е, че това е само началото — ще надграждаме върху този успех и ще разширим отношенията си, за да бъдем още по-силни."

ЕС и Индия вече търгуват стоки и услуги на стойност над 180 милиарда евро годишно, като поддържат близо 800 000 работни места в ЕС. Очаква се това споразумение да удвои износа на стоки от ЕС за Индия до 2032 г. чрез премахване или намаляване на митата в размер на 96,6 % от износа на стоки от ЕС за Индия. Като цяло намаляването на митата ще спести около 4 милиарда евро годишно от мита върху европейските продукти.

Това е най-амбициозното търговско отваряне, което Индия някога е предоставяла на търговски партньор. Тя ще даде значително конкурентно предимство на ключови промишлени сектори и на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, като предостави на дружествата привилегирован достъп до най-гъсто населената държава в света с население от 1,45 милиарда души и най-бързо разрастваща се голяма икономика с годишен БВП от 3,4 трилиона евро.

Индия ще предостави на ЕС тарифни намаления, които никой от другите ѝ търговски партньори не е получил. Например митата върху автомобилите постепенно намаляват от 110 % на едва 10 %, докато за автомобилните части те ще бъдат напълно премахнати след пет до десет години. Митата, вариращи до 44 % за машините, 22 % за химикалите и 11 % за фармацевтичните продукти, също ще бъдат премахнати в по-голямата си част.

Двете страни ще създадат специални звена за контакт, които да предоставят на малките и средни предприятия съответната информация относно споразумението за свободна търговия и да им помагат по всеки конкретен въпрос, с който те биха се сблъскали, когато се опитват да използват разпоредбите му. Освен това МСП ще се възползват в особена степен от намаленията на митата, премахването на регулаторните пречки, прозрачността, стабилността и предвидимостта, предвидени в споразумението.

Споразумението премахва или намалява често възпиращите мита (средно над 36 %) върху износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, като отваря огромен пазар за европейските земеделски стопани. Например индийските мита върху вината ще бъдат намалени от 150 % на 75 % при влизането в сила и в крайна сметка до равнища от едва 20 %, митата върху маслиновото масло ще намалеят от 45 % на 0 % за период от пет години, докато за преработените селскостопански продукти като хляб и сладкарски изделия ще бъдат премахнати митата в размер до 50 %.

Чувствителните европейски селскостопански сектори ще бъдат напълно защитени, тъй като продукти като говеждо месо, пилешко месо, ориз и захар са изключени от либерализацията в споразумението. Целият внос от Индия ще продължи да спазва строгите правила на ЕС в областта на здравеопазването и безопасността на храните.

Споразумението ще предостави на дружествата от ЕС привилегирован достъп до индийския пазар на услуги, включително до ключови сектори като финансовите услуги и морския транспорт. Страната е поела най-амбициозните ангажименти по отношение на финансовите услуги от страна на Индия във всяко търговско споразумение, като надхвърля това, което е поела пред други партньори.

Споразумението осигурява високо равнище на защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост (ИС), включително авторското право, търговските марки, дизайните, търговските тайни и правата върху сортовете растения. Тя се основава на съществуващите международни договори в областта на интелектуалната собственост и сближава индийското и европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост. Това ще улесни предприятията от ЕС и Индия, които разчитат на ИС, да търгуват и инвестират на пазарите на другата страна.

Споразумението съдържа специална глава за търговията и устойчивото развитие, в която се подобрява опазването на околната среда и се разглежда изменението на климата, защитават се правата на работниците, подкрепя се овластяването на жените, предвижда се платформа за диалог и сътрудничество по свързани с търговията въпроси в областта на околната среда и климата и се гарантира ефективно прилагане.

ЕС и Индия ще подпишат и меморандум за разбирателство, който има за цел да създаде платформа за сътрудничество и подкрепа за действия в областта на климата между ЕС и Индия. Платформата ще стартира през първата половина на 2026 г. Освен това, при спазване на бюджетните и финансовите правила и процедури на ЕС, през следващите две години се предвижда подкрепа от ЕС в размер на 500 милиона евро, за да се подпомогнат усилията на Индия за намаляване на емисиите на парникови газове и ускоряване на дългосрочната ѝ устойчива промишлена трансформация.

От страна на ЕС договорените текстове скоро ще бъдат публикувани. Те ще бъдат редактирани и преведени на всички официални езици на ЕС. След това Комисията ще представи предложението си на Съвета на ЕС за подписване и сключване на споразумението. След като бъдат приети от правителствата в Съвета, споразуменията могат да бъдат подписани от ЕС и Индия. След подписването му споразумението изисква одобрението на Европейския парламент и решението на Съвета относно формалното му сключване. След като Индия също ратифицира споразумението, то може да влезе в сила.