Активисти: Най-малко 6126 са убитите на протестите в Иран

Най-малко 6126 души са убити при потушаването на националните протести в Иран и все още има опасения, че още много хора са загинали, заявиха активисти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

В същото време американска авионосна група пристигна в Близкия изток за евентуален военен отговор на кризата.

Пристигането на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащите го ескадрени миноносци с управляеми ракети дава на САЩ възможност да нанесат удари по Иран особено след като държави от Залива дадоха сигнал, че искат да останат извън евентуалната атака, въпреки че на тяхна територия са разположени американски военни.

Две подкрепяни от Иран милиции в Близкия изток дадоха знак за готовност да започнат нови атаки, вероятно в опит да подкрепят Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военни действия заради убийствата на мирни протестиращи или евентуално започване на масови екзекуции от страна на Техеран след демонстрациите.

Иран многократно е заплашвал да въвлече целия Близък изток във война, въпреки че противовъздушната му отбрана и въоръжените сили все още се възстановяват след войната, започнала през юни от Израел, отбелязва АП.

Както хусите, така и групировката "Катаиб Хизбула", не се включиха в 12-дневната война на Израел срещу Иран, по време на която Съединените щати бомбардираха ирански ядрени обекти. Нежеланието им да се намесят изтъква разпадането на "Оста на съпротивата" на Иран след атаките на Израел по време на войната му срещу "Хамас" в ивицата Газа.

Новите данни, огласени днес, са предоставени от базираната в САЩ агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA), която е показала точност при няколко вълни на безредици в Иран. Групата проверява всеки смъртен случай чрез мрежа от активисти на терен в Иран.

Тя посочва, че сред загиналите има най-малко 5777 протестиращи, 214 представители на сили, свързани с правителството, 86 деца и 49 цивилни, които не са участвали в демонстрациите. Потушаването е довело и до над 41 800 ареста, допълва организацията.

Асошиейтед прес не може самостоятелно да потвърди броя на жертвите, тъй като властите са прекъснали интернет връзката и са нарушили телефонните връзки към Ислямската република.

Правителството на Иран посочва значително по-нисък брой загинали – 3117 души, като твърди, че 2427 от тях са цивилни и служители на силите за сигурност, а останалите определя като терористи. В миналото иранската теокрация е занижавала или не е съобщавала броя на жертвите при вълнения.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември, предизвикани от срива на иранската валута риал, и бързо се разпространиха в цялата страна. Те бяха посрещнати с насилствено потушаване от иранската теокрация, чийто мащаб едва сега започва да става ясен, след като страната остана без интернет за повече от две седмици – най-дългото прекъсване в историята ѝ.

Иранският посланик в ООН заяви на заседание на Съвета за сигурност на ООН снощи, че многократните заплахи на Тръмп за използване на военна сила срещу страната "нито са двусмислени, нито са неправилно тълкувани". Амир Саид Иравани повтори и обвиненията, че американският лидер е насърчавал "въоръжени терористични групи", подкрепяни от Съединените щати и Израел, да упражняват насилие в Иран, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.