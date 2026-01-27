Урсула фон дер Лайен: Споразумението между ЕС и Индия ще донесе незабавни ползи

Споразумението между ЕС и Индия ще донесе незабавни ползи за европейските предприятия и граждани, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в статия, съобщава БТА.

Фон дер Лайен отбелязва в публикацията, че годишната търговия на Индия с ЕС със стоки и услуги вече надхвърля 180 млрд. евро и поддържа близо 800 000 работни места в Европа.

Съгласно споразумението митата ще бъдат премахнати или намалени при 90% от търговията. Европейските износители ще спестяват до 4 млрд. евро годишно от мита, а износът на ЕС се очаква да се увеличи повече от два пъти в дългосрочен план.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

"Когато историците погледнат назад към 2025 г., те ще я запомнят като годината, в която пукнатините в глобалния ред станаха невъзможни за пренебрегване", пише Фон дер Лайен.

"2026 година ще бъде запомнена като годината, в която Европа отговори на този нов свят и доказа, че е възможен друг път. От енергетиката до сигурността ние укрепваме своята стратегическа независимост. Не като се оттегляме зад стена от митнически тарифи или се изолираме от света. Европа проправя различен път устойчивост у дома и отвореност навън", добавя тя.

Председателката на ЕК пояснява също така, че споразумението между ЕС и Индия не се отнася единствено до управление на риска в бурни времена, а предоставя възможности, от които могат да се възползват и двете страни.

"То е инвестиция в дългосрочното партньорство между две от определящите сили на 21-и век. Индия е най-многолюдната държава в света и най-бързо растящата голяма икономика. С годишен растеж над 6%, тя ще бъде двигател на глобалния растеж десетилетия напред", подчертава Фон дер Лайен.

Тя отбелязва също така, че това споразумение е от полза и за българските производители като част от единния пазар на ЕС.

"Например, ключови сектори като електрониката, индустриалното машиностроене, фармацевтиката и производството на торове, както и високостойностни отрасли като ИТ и дигиталните услуги, ще получат нови възможности за растеж и развитие", обяснява тя.

По думите ѝ това е повече от търговия – това е взаимна инвестиция в бъдещето.

"Споразумението предоставя най-добрите условия, които Индия някога е предлагала на свой партньор", подчертава тя.

"Изправени пред все по-фрагментиран глобален ред, Европа и Индия показват, че е възможен и друг път напред – този на сътрудничество вместо на конфронтация", заключава председателката на ЕК.