България - ключов играч в тайните планове за черноморски военен съюз

Поверителен проект за създаване на военноморска коалиция в Черно море, ръководена от Турция, се обсъжда между държавите, граничещи с акваторията. Инициативата е обвързана с постигане на мирно споразумение между Киев и Москва.

По информация на „Интелиджънс Онлайн", Анкара води конфиденциални преговори за формиране на нов военноморски съюз в Черно море, без до момента турското външно министерство да е излизало с публични съобщения по темата. Военното сътрудничество, ръководено от Турция, в перспектива би обхванало всички държави по черноморското крайбрежие.

Турски източници от сферата на сигурността посочват, че в първоначалния етап в проекта ще бъдат включени Украйна, както и съседните ѝ Румъния, България и Грузия. В Анкара се обсъжда възможността Русия да бъде интегрирана на по-късен етап, но само при условие че приеме прекратяване на огъня и подпише мирно споразумение с Украйна.

Идеята за тази военноморска коалиция е била обсъдена по време на визитата на турския външен министър Хакан Фидан на срещата на върха на „Коалицията на желаещите" в подкрепа на Украйна, проведена в Париж на 6 януари. Малко след форума беше активирана и друга структура – Военноморската група за противоминни действия в Черно море (MCM Black Sea), създадена на 11 януари 2024 г. от Турция, Румъния и България в отговор на войната между Русия и Украйна.

Ден след срещата в Париж румънски и български военни кораби акостираха в пристанището на Истанбул, след което проведоха няколкодневни учения по разминиране заедно с турски сили в западната част на Черно море. Това е осмият път, в който тази оперативна група е активирана от създаването си, съобщава БГНЕС.