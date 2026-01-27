ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай изпраща на Зимната олимпиада 126 състезатели

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес беше представена официално китайската спортна делегация за 25-ите зимни олимпийски игри. В състава ѝ влизат общо 126 състезатели, сред които редица олимпийски шампиони, сред които Сю Мънтао, Ци Гуанпу, Гу Айлин и Су Имин, съобщава КМГ.

Настоящите Зимни олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г. в Италия, в градовете Милано и Кортина д'Ампецо.

Цялата китайска делегация наброява 286 души. От тях 126 са спортисти, включително 68 жени и 58 мъже, а останалите 160 души са треньори, медицински екипи, технически и административен персонал.

Китайските състезатели ще участват в общо 7 основни олимпийски спорта, 15 дисциплини и 91 поддисциплини.

Това прави тази делегация най-мащабната в историята на участието на Китай в зимни олимпийски игри, провеждани извън страната – както по брой спортни дисциплини, така и по общ брой на спортистите.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

