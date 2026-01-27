ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река в Косово преля след обилни дъждове

1692
снимка: pixabay

Река Ситница в Косово преля тази сутрин в зоната на град Липян (Липлян), южно от столицата Прищина, съобщава вестник „Коха диторе“. Нивото на реката се покачи заради обилни дъждове в последните дни, като не се съобщава за щети.

Ситница преля и преди две седмици в същата зона, но без да причинява особени щети, за разлика от наводненията в други косовски общини, припомня изданието. Щети след поройните дъждове в страната бяха регистрирани в общините Малишева (Малишево), Призрен, Липян, Щиме (Щимле), Раховец (Ораховац), Клина, Дренас (Глоговац), Дечан, Сухарека, Юник, Джакова (Дяково/Джаковица), Фуш Косова и Вущри (Вучитрън), съобщава БТА. 

Заради преливането на реката тази сутрин е затворен пътят между Феризай (Феризово/Урошевац) и Джилян (Гниляне), тъй като на сегмент от пътя на пътното платно има насъбрала се вода. Движението е пренасочено по алтернативен път.

От Косовския хидрометеорологичен институт предупредиха, че се очакват разсеяни превалявания от дъжд и днес.

снимка: pixabay

