Годишните сесии на ОСНП и НК на КНПКС ще бъдат открити на 5 и 4 март

Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП) и Четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС) ще бъдат открити съответно на 5 март и на 4 март 2026 г. в Пекин, съобщава КМГ.

Днес от канцелариите на двата органа обявиха, че приветстват участието на китайски и чуждестранни журналисти в отразяването на сесиите. То ще става присъствено, като паралелно ще бъдат използвани и различни допълващи форми. Сесиите ще продължат да се провеждат в дух на откритост и прозрачност, като ще се осигуряват необходимите условия и услуги за работата на китайските и международните медии.