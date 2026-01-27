Макрон ще се срещне утре премиерите на Дания и Гренландия

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме утре на обяд министър-председателката на Дания Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес и БТА.

По време на планирания работен обяд френският лидер "ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, техния суверенитет и териториална цялост", заявиха от канцеларията му.

Според Елисейския дворец тримата лидери ще обсъдят "проблемите на сигурността в Арктика и икономическото и социалното развитие на Гренландия, което Франция и Европейският съюз са готови да подкрепят".

Според изявление на пресслужбата на датската министър-председателка, двамата с гренландския премиер ще се отправят след това към Института за политически изследвания в Париж за дебат, модериран от Джулиано да Емполи, автор на бестселъра "Магьосника от Кремъл".

В контекста на дипломатическото напрежение, породено от руската заплаха и американските амбиции за Гренландия, Мете Фредериксен, която участва вчера в среща на върха за сътрудничество в сферата на енергетиката и сигурността в Северно море в Хамбург, и Йенс Фредерик Нилсен ще бъдат в Берлин днес, преди да отпътуват утре за Париж.

След няколко седмици на ескалация на напрежението Доналд Тръмп отстъпи по въпроса за Гренландия, след като по-рано заплаши да завземе този остров и да наложи по-високи мита на европейските страни, сред които Франция, Германия и Великобритания, които се противопоставиха на това и в средата на месеца участваха във военна мисия за разузнаване в арктическата датска автономна територия.

По думите на Тръмп, разговорите в Давос между него и генералния секретар на НАТО Марк Рюте са довели до "рамково споразумение" за Гренландия, но засега не се разкриват подробности.

От няколко месеца Франция се стреми да бъде начело на европейската солидарност с Дания. През юни миналата година Еманюел Макрон посети Нук, столицата на Гренландия, където на 6 февруари се планира откриването на френско консулство.